Amministratori di sostegno per 4.600 tra anziani e disabili

L'ACCORDOPORDENONE Comune e Tribunale di Pordenone hanno rinnovato dopo 10 anni l'accordo per lo sportello degli amministratori di sostegno. La convenzione prolunga per i prossimi quattro anni il servizio riguardante i tutori assegnati dal giudice alle persone (4.600 a Pordenone e provincia) che non sono in grado di provvedere ai propri interessi e beni poichè anziane o affette da problemi fisici o psichici.LO STRUMENTO«La proroga è importante ha spiegato l'assessore alle politiche sociali Eligio Grizzo - perché lo sportello svolge un...