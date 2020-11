FONTANAFREDDA

Un gioco da tavolo per salvare l'ambiente, creato dal gruppo di Fontanafredda Sogno in scatola, si aggiudica il Premio Teo131, concorso per giovani creativi attenti alla realtà in cui vivono. Composto da Federico Lot, Mattia Ros e Lisa Minato, di età compresa tra i 20 e i 28 anni, il Gruppo Sogno in scatola ha prodotto infatti Green City, un gioco da tavolo a cui la giuria (Gianantonio Collaoni, Sara Pavan, Alberto Igne, Marta Lorenzon e Ferruccio Merisi) ha assegnato il premio unico di 1.500 euro per l'originalità dell'idea che risulta vincente nel coniugare la componente ludica alla finalità didattica/educativa. Abbiamo apprezzato il fatto che grazie al gioco il messaggio proposto venga diffuso in maniera efficacie e trasversale e che l'interazione da parte dei partecipanti culmini, non nella vittoria di uno a fronte della sconfitta di altri ma, nel successo o nell'insuccesso dell'intera comunità.

Menzione speciale al gruppo Movie Fever Production per l'opera Cemento girata tra i cantieri di Pordenone. Segnalazione anche al gruppo Lasciati fiorire con il video Una mano che scava ammesso fuori concorso. Non meno apprezzate le altre opere ammesse al concorso, ossia il cortometraggio Tagliamo i ponti con la cementificazione del gruppo Bepi's e il Gruppo Eco con Thinking together... thinking green.

Alla diretta hanno presenziato anche il sindaco di Fontanafredda Michele Pegolo e l'assessore dei Servizi alla persona Carlo Bolzonello, che si sono complimentati con tutti i gruppi per l'alta qualità dei lavori proposti e per l'idea originale del gruppo vincitore perché proprio un gioco può essere il veicolo più giusto per parlare ai giovani.

Presenti anche Martina Bellucci di Legambiente, Daniele Della Toffola di Arpa Fvg e l'architetto Federico Rosso che avevano preparato i materiali per il Laboratorio creativo trasmesso online a maggio. Il concorso Teo131, dedicato alla memoria di Matteo Rossitto, prematuramente scomparso nel 2009 all'età di 20 anni, e viene promosso dal Comitato Teo131 di cui fanno parte il Circolo Culturale Musicale G. Verdi, il Comune di Fontanafredda, il gruppo Amici di Matteo e persone singolarmente coinvolte, in unità di intenti con la famiglia di Matteo.

Riccardo Saccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

