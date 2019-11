Ambiente Servizi, gli addetti bocciano l'accordo separato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DISPUTA SINDACALEPORDENONE In Ambiente Servizi - la società partecipata da oltre 20 Comuni per la raccolta e smaltimento rifiuti, ha sede a San Vito e occupa oltre 130 addetti - all'inizio dello scorso mese di ottobre era stato siglato un contratto aziendale integrativo separato. Dopo una lunga e non facile trattativa a firmare l'intesa con la direzione della società (guidata dal presidente Isaia Gasparotto, già parlamentare Pci) sono state la Cisl e la Uil. Le altre due organizzazioni presenti, Cgil e l'autonoma Fiadel, si erano opposte. E...