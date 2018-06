CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEPORDENONE «Sempre avuto rispetto del Verde e dell'ambiente nel nostro Comune. In riferimento a quanto letto dai quotidiani in questi giorni - spiega il consigliere comunale che aveva la delega al Verde, Simone Polesello - sento il dovere, sul tema del verde in città di fare alcue precisazioni. Sentir parlare, di taglio indiscriminato di alberi in città è sbagliato e falso. Nei due anni di mandato il patrimonio verde del Comune è stato notevolmente incrementato con attenzione alle aree sensibili, scuole, asili, aree giochi... Tengo...