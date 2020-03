(D.L.) Come cambia il lavoro al tempo del coronavirus. Fabbriche costrette a chiudere per decreto (da venerdì a ieri pomeriggio in provincia le richieste di cassa integrazione sono salite oltre le duecento) , stabilimenti che rimangono aperti ma che devono rispettare le rigide regole per la sicurezza della salute e aziende (come quelle dell'agro-alimentare e della vendita porta a porta) che registrano boom di richieste mai visti prima. In mezzo a questa veloce ma gigantesca trasformazione del lavoro ci sono anche nuove professioni che nascono e nuove specializzazioni che vengono richieste. A parte il caso di infermieri e operatori socio-sanitari (le agenzie di lavoro interinale fanno a gara per trovarli e fornirli alla sanità e alle case di riposo) ci sono mestieri che vanno autenticamente a ruba. Le imprese di pulizia stanno cercando personale per la grandissima richiesta di sanificazioni di aziende e uffici. Ma anche la grande distribuzione alimentare è a caccia di personale da aggiungere a supporto di commessi e magazzinieri in queste giornate di assalto e di code ai supermercati. E pure Amazon manco a dirlo visto che tutti sono barricati in casa e scelgono gli acquisti online si sta organizzando per potenziare anche nel sito di Fiume Vento la pattuglia degli autisti dei furgoni che arrivano a domicilio. Ormai da giorni il colosso americano dell'e-commerce ha anche agevolato le consegne: distanze di sicurezza rispettate e abolizione della firma quando si riceve il pacco a casa. «Sono queste le professionalità spiega Lisa Daniele, manager del gruppo Ad Hr Interinale per Pordenone e il Fvg più richieste da quando è cominciata l'epidemia». Anche il commercio, soprattutto quello ad dettaglio, ha dovuto cambiare faccia e metodo di lavoro. In pochi giorni decine e decine di piccoli negozi di alimentari, panifici, macellerie, ortofrutta, ma anche piccole aziende agricole di prodotti a chilometro zero hanno organizzato il servizio di consegna a domicilio. Molte le piccole realtà che previa lista telefonica o siti internet fanno arrivare la spesa a casa: un lungo elenco, di circa settanta negozi, è consultabile nel sito dell'Ascom di Pordenone.

