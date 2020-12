PANDEMIA E CONSEGNE

PORDENONE Sfondano quota duecento i dipendenti fissi del magazzino Amazon di Fiume Veneto. Avviato alla fine dell'estate del 2019 con meno di un centinaio di addetti, poco più di un anno dopo il numero dei lavoratori impiegati nel polo logistico è di fatto raddoppiato. E nelle ultime settimane, per fare fronte al periodo natalizio, nel centro logistico dell'area di Pian di Pan a Fiume Veneto sono stati assunti anche diversi lavoratori con brevi contratti a termine.

COVID E RICHIESTE

Avviato dal colosso statunitense dell'e-commerce, il centro di Fiume Veneto è diventato operativo all'inizio dell'autunno dell'anno scorso. Solo dopo poche settimane dall'avvio dell'attività è scoppiata l'epidemia di Covid 19 e c'è stato il conseguente lockdown della primavera scorsa. Ed è stato proprio in quel frangente che anche a Fiume Veneto, così come in tutti gli altri punti Amazon d'Italia e del mondo, la domanda di consegne ha cominciato un'ascesa che non si è più interrotta e che sta proseguendo anche in questa seconda ondata di pandemia. Sempre più persone ordinano la merce online e se la fanno consegnare a casa. «Il deposito di smistamento di Fiume Veneto - ha fatto sapere il quartier generale di Amazon Italia - è entrato in funzione ad agosto dello scorso anno con l'obiettivo di consentire ad Amazon di incrementare la capacità e la flessibilità della sua rete logistica nell'area nel Nordest del paese. Attualmente il deposito occupa circa 200 dipendenti a tempo indeterminato, tra i nostri operatori di magazzino e gli autisti dei fornitori di servizi di consegna». Circa 150 gli addetti interni al magazzino e una cinquantina gli autisti che svolgono il servizio in appalto. Per via della natura stagionale e dei volumi altamente variabili della nostra attività - si spiega - anche quest'anno stiamo impiegando lavoratori temporanei per far fronte ai picchi di lavoro, come quello natalizio. Tutti i collaboratori temporanei, che ricevono lo stesso salario base dei colleghi a tempo indeterminato, svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutarci a gestire consegne rapide e affidabili anche durante questi periodi particolarmente impegnativi». Il colosso dell'e-commerce conosciuto in tutto il mondo ha recentemente annunciato un nuovo piano di sviluppo per l'Italia che porterà ad oltre 1.400 assunzioni a tempo indeterminato per il prossimo triennio. Questi addetti andranno nei centri di distribuzione, ma soprattutto in quelli recenti nel Lazio e nel Veneto.

