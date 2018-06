CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMANTE GELOSOPORDENONE Una storia di rivali in amore finita in un aula di tribunale, con botte e minacce al padre della donna contesa e al suo nuovo compagno da parte di quello mollato. E alla fine una condanna del giudice di pace di Treviso, confermata davanti al monocratico a cui l'imputato aveva fatto ricorso appellandosi a una pena peraltro abbastanza lieve, 2.500 euro di multa ora confermati anche in appello. Al centro della vicenda c'è una ragazza trevisana di Paese a cui l'ex fidanzato, un 42enne residente in provincia di Pordenone,...