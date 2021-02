Alvaro Cardin, 84 anni ed ex sindaco di Pordenone, ieri si è messo in coda come gli altri, a Torre. Tessera sanitaria in mano, ha atteso il suo turno e ha prenotato il vaccino. Il 20 febbraio alle 11 del mattino riceverà la prima dose, sempre a Torre, in via Piave. «Sono particolarmente soddisfatto - spiega -, e invito tutti i miei coetanei di Pordenone a fare la mia scelta: vaccinatevi». Poi scherza: «Ho l'età di Berlusconi, dovevo farlo per forza». Cardin va avanti: «L'opportunità di fare il vaccino è un dono - prosegue l'ex sindaco di Pordenone - e trovo che sia una sicurezza in più contro questo nemico che ci ha colpiti. Ora finalmente andiamo nella direzione giusta, quella di una maggior serenità rispetto al brutto periodo che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. È una risposta alle preoccupazioni che attanagliano tutti noi, soprattutto le persone più anziane che stanno soffrendo e che rischiano di morire». Cardin ha espletato le pratiche per la prenotazione ieri mattina. «Ho trovato un'organizzazione praticamente perfetta - ha detto - e per questo devo complimentarmi. Ma il vero ringraziamento deve andare al mondo della scienza, ai ricercatori di tutto il mondo. Hanno ottenuto un risultato praticamente miracoloso in tempi davvero stupefacenti. Sono stati tempestivi, come tempestivo è stato il servizio di stamattina (ieri, ndr). Ora fate tutti il vaccino - conclude l'ex sindaco di Pordenone -, è una grande opportunità per aumentare la nostra sicurezza e quella degli altri, ma anche per recuperare finalmente la speranza in un clima decisamente migliore.

