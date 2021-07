Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN VITONon sarà nemmeno Valentina Pegorer a candidarsi a sindaco per la coalizione di centrosinistra San Vito cresce che nella cittadina è espressione del primo cittadino uscente Antonio Di Bisceglie. E così ora la lista si trova senza un capitano in vista delle prossime elezioni. Solo un mese fa l'ex candidata a sindaco Federica Fogolin aveva annunciato il ritiro dall'impegno preso in precedenza, il tutto a causa di seri motivi familiari...