PORDENONE Dopo due giorni senza nuovi contagi, ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati nuovamente tre casi positivi al Coronavirus. I tamponi, nello specifico, hanno dato questo esito in provincia di Pordenone (un caso) e in provincia di Udine (un altro caso). Il terzo test ha riguardato una persona residente fuori regione, un turista domiciliato in Austria ma originario della Romania. Si trovava in vacanza a Lignano. Ora è rientrato oltre confine. Dei tre casi riscontrati ieri, uno è riconducibile al cosiddetto contagio di ritorno, con riferimento ai Paesi dell'Est Europa. Gli altri due casi - asintomatici - riguardano invece cittadini italiani. Sempre ieri sono state dichiarate completamente guarite altre due persone in regione.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 126 (una in più rispetto alla rilevazione di martedì). Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva (padre e figlio di origini albanesi e residenti a Casarsa) e otto sono invece i ricoverati in altri reparti, con la massima concentrazione che si raggiunge al Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo comunica il vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I nuovi contagi ammontano a tre unità e, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono pertanto 3.378: 1.412 a Trieste, 1.017 a Udine, 723 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si somma il caso di una persona residente fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.907, i clinicamente guariti sono 14 e le persone in isolamento 102 (comprensive del soggetto residente fuori regione). I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

