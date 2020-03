L'ALLARME

PORDENONE Altri cinque morti, tre a Udine e due a Trieste, in una giornata che fa segnare il triste primato dei decessi in 24 ore da quando è esplosa anche in Friuli Venezia Giulia l'epidemia del Coronavirus. Il dato, che in mattinata includeva anche un pordenonese ma che in serata - dopo il rincorrersi di voci e il dilagare di una preoccupazione poi fugata - è stato modificato, lo ha fornito la Regione. Altre cinque persone, quindi, hanno perso la vita sconfitte dal nemico invisibile. Il conto totale delle vittime è salito a quota 22. Tutti i decessi hanno riguardato persone ultraottantenni. Solo un paziente che ha perso la vita aveva 62 anni, pur presentando patologie pregresse.

IL BILANCIO

Salgono a 386 i casi positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un aumento di 39 persone rispetto all'ultima rilevazione di domenica pomeriggio. I pazienti in ospedale per Covid-19 sono 96, dei quali 19 in Terapia intensiva. Ed è quest'ultimo, forse ancora di più rispetto alla conta delle vittime, il dato che preoccupa di più. In 24 ore, infatti, sono stati registrati sei ricoveri in più nei reparti di Terapia intensiva. Lo ha confermato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi.

FRIULI OCCIDENTALE

C'è anche il modo di analizzare la situazione limitatamente alla provincia di Pordenone. Stando ai dati forniti ieri mattina dal prefetto, Maria Rosaria Maiorino, la situazione non era variata rispetto al giorno precedente: in provincia restavano 50 casi positivi al Coronavirus, di cui 49 con sintomi e uno senza. Trentanove i pazienti a domicilio, due in Terapia intensiva a Pordenone e tre in ospedale in Infettivologia. Il dato fornito dal ministero della Salute, invece, parlava di 54 casi in provincia di Pordenone, quindi di un aumento di quattro malati. I sindaci del territorio, ad esempio, hanno ricevuto segnalazioni a Spilimebrgo ma anche a Sacile. Si tratta di una situazione fluida che a volte induce all'errore anche chi è chiamato a diramare le note ufficiali, quindi ci si muove con i classici piedi di piombo.

I CASI

È notizia di ieri la positività al Coronavirus di Cleante Zat, cittadino illustre di Caneva. Purtroppo le sue condizioni sono serie: è ricoverato in Terapia intensiva a Udine. Contagiata anche la moglie, che però sarebbe in condizioni migliori. Zat, nato nel 1940, ha passato tutta la vita professionale nel grande calcio. È stato preparatore atletico di Udinese, Inter, Saragozza, Venezia, Reggiana, Padova e Triestina. All'Inter ha testato i super muscoli di Rummenigge, a Udine è stato testimone privilegiato dalle magie di Zico. Ora lotta per la vita proprio a Udine, con il mondo dello sport che fa il tifo per lui.

IN CITTÀ

Come già annunciato nell'edizione di ieri, è stata chiusa una filiale di una banca in via Mazzini a causa della positività al Coronavirus di un dipendente. Sono scattate le misure di sicurezza per i colleghi. Si tratta dello sportello di Banca Intesa San Paolo. Un secondo punto dello stesso istituto è stato chiuso per il medesimo motivo - la positività di un dipendente legato al primo caso - in via Rivierasca. Il contagio, dopo l'Azienda sanitaria e la caserma che ospita il Rigel a Casarsa, tocca anche il mondo bancario.

Apprensione a San Martino al Tagliamento, dove si attende l'esito del tampone a cui si è sottoposto un medico di base.

Marco Agrusti

