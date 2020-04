LA SITUAZIONE

PORDENONE Quarantaquattro anni, solo 44 anni. La vittima del Coronavirus più giovane della provincia. Walter Rolando Rodriguez, di origini argentine, abitava a Polcenigo. Il Coronavirus non gli ha lasciato scampo. Si era ammalato due settimane fa, poi aveva iniziato una lunga battaglia in Terapia intensiva a Pordenone sino al tardo pomeriggio di ieri, quando il suo cuore ha smesso di battere. Era stato prelevato da un'ambulanza in condizioni già gravi, poi il lungo calvario e l'epilogo peggiore. Trasportatore di generi alimentari per la Gelcarni di Aviano, lascia la moglie e una bimba. Era stato sino a tre anni fa, quando si era ritirato, una bandiera del Pedemontana Livenza Rugby. Giocava da pilone. «Era un uomo dal cuore enorme oltre che un simbolo della nostra società», è il ricordo del presidente della società, Carlo Pellegrini. Il Coronavirus è stato fatale anche a Ferruccio Bontempo, pensionato 97enne di Orcenico Superiore e ospite della casa di riposo di Castions. Trasportato in ospedale a Pordenone qualche giorno fa, ieri mattina ha perso la sua battaglia contro il nemico invisibile. Ha lasciato i figli Fedele, Fiore e Rita. Si è trattato della terza vittima registrata sino ad ora nella struttura per anziani Micoli-Toscano. Nella struttura attualmente si contano 27 ospiti positivi (sei più di ieri) e otto operatori contagiati. La comunità di Cordovado piange invece la scomparsa Bruna Simon, la seconda vittima del Covid-19 in paese. Aveva 93 anni e si trovava nel nuovo reparto dedicato allestito nell'ex Hospice di San Vito. Le vittime del Coronavirus in provincia di Pordenone salgono così a quota 20. A livello regionale, nelle ultime 24 ore sono stati registrati sette decessi. Dall'inizio dell'emergenza le persone decedute a causa del virus sono 131.

IN PROVINCIA

Le persone attualmente positive al Covid-19 sono 409, con un aumento di 19 unità rispetto all'ultima rilevazione fornita dalla Prefettura di Pordenone. Una buona notizia arriva sul fronte dei ricoveri: mercoledì erano 78, ieri sono scesi a 75. Sono 313 (25 più di mercoledì), invece, le persone positive che si trovano in isolamento domiciliare, mentre i comuni interessati dal contagio salgono a 38 su 50. Nove le persone completamente guarite.

IN REGIONE

Sono 1.799 i casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un incremento di 114 unità rispetto a ieri. Il nuovo rialzo dei contagiati (114 contro i 92 di mercoledì) e spiegabile attraverso un altro dato: il numero dei tamponi, infatti, è cresciuto ancora, ma è diminuita la probabilità di trovare un positivo dopo un test. In poche parole, la situazione non è così negativa come sembra: si stanno cercando i positivi residuali e ci si prepara a intravedere la curva discendente. I guariti in totale sono 162, mentre i guariti clinicamente sono 214.

RICOVERI

Sono 60 le persone che attualmente si trovano in Terapia intensiva mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 199. Ed ecco un'altra buona notizia in prospettiva: mercoledì, infatti, i pazienti ricoverati in ospedale al di fuori della Rianimazione erano 206: sette sono stati dimessi nelle ultime 24 ore, facendo così respirare gli ospedali della regione. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.035.

Marco Agrusti

