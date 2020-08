IL BOLLETTINO

PORDENONE Si allarga il focolaio delle discoteche di Lignano Sabbiadoro, che conta 12 positivi in più (quasi tutti in provincia di Udine, uno a Casarsa), tutti asintomatici e tutti giovanissimi. A Trieste altri quattro migranti (tra cui tre minorenni) sono risultati contagiati. Erano nello stesso gruppo dei primi nove, rintracciati venerdì. In provincia di Pordenone ci sono tre focolai familiari a Fontanafredda (per un totale di undici positivi nell'ambito comunale), ma nessun contagiato ha sintomi tali da richiedere il trasferimento in ospedale. Sempre nel Friuli Occidentale, sono stati segnalati casi di rientro da Albania, Kosovo e Romania tra i braccianti agricoli. Tutti però sono stati in isolamento e non hanno diffuso il contagio. Infine si riscontrano alcuni casi di ritorno dalle vacanze nei Paesi definiti a rischio. È il quadro dei 33 contagi in più fatti registrare ieri in Friuli Venezia Giulia: otto sono stati i nuovi positivi in provincia di Pordenone; 14 in provincia di Udine, sette a Trieste e tre nel Goriziano.

I CLUSTER

In provincia di Udine è corsa al tampone (anche nei laboratori privati) tra i giovani che avevano frequentato le ultime serate in discoteca a Lignano prima della chiusura. Il focolaio dei locali notturni ieri è arrivato ad annoverare 29 casi. Si tratta perlopiù di giovani asintomatici. Alcuni membri dello staff di una nota discoteca hanno lamentato solo qualche linea di febbre. Nulla più. A Fontanafredda, invece, tre famiglie compongono altrettanti focolai in corso di tracciamento.

IL PUNTO

Le persone attualmente positive sono 282 (28 più di venerdì). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e nove sono invece i ricoverati in altri reparti, dati invariati. Non si sono registrati nuovi decessi. Il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, ha spiegato che «le origini dei contagi vedono una consistente evidenza del lavoro di tracciamento; il contagio sui contatti stretti si sta, infatti, ampliando. Altrettanto rilevanti sono quelli contratti nelle discoteche, ai quali si aggiungono nella misura intorno al 10 per cento del dato quelli importati da migranti, rientri dalle ferie (Spagna, Sardegna) o da paesi per ragioni di lavoro (Albania, Romania, Kosovo, Turchia). L'età media delle persone contagiate è in forte calo». I totalmente guariti sono 2.986, i clinicamente guariti 10 e le persone in isolamento 261.

