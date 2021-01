IL BOLLETTINO

PORDENONE Cala ancora il contagio in tutta la regione, con la provincia di Pordenone che in 24 ore fa registrare appena 33 nuovi casi da test molecolare. Sono gli effetti della domenica, ormai usuali, ma è altrettanto vero che la cifra raggiunta ieri in Fvg (120 da molecolare e 33 da test rapido) è stata una delle più basse dell'ultimo periodo. Scende nuovamente anche il tasso dei nuovi positivi sui tamponi, che si attesta al 7,5 per cento, una delle percentuali più basse da un mese a questa parte. I totalmente guariti sono 44.784, i clinicamente guariti salgono a 1.337, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 11.942. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 60.919 persone con la seguente suddivisione territoriale: 12.490 a Trieste, 26.759 a Udine, 13.427 a Pordenone, 7.478 a Gorizia e 765 da fuori regione. Quanto ai ricoveri, la situazione è sostanzialmente stabile, con 680 pazienti in Area medica (tre più di domenica, considerato il fatto che durante i giorni festivi le dimissioni rallentano notevolmente) e 63 (dato stabile sulle 24 ore) in Terapia intensiva.

I DECESSI

Ventuno, in totale, le vittime del Covid in regione nelle ultime 24 ore. In provincia il bilancio parla di sette decessi, tra la serata di domenica e la giornata di ieri. La vittima più giovane aveva 49 anni ed era residente a Cordenons. Manuela Magris era ospite dell'Anfass ed era malata da tempo. Ieri addio anche a una donna di 87 anni di Pordenone e a un uomo di 77 anni di San Vito, Corrado Tavan. A Meduno addio a Pierina Paveglio (92 anni), mentre a Spilimbergo è morta l'82enne Elvira Buset. Tornando in città, addio al 76enne Davide Pongan, mentre a Porcia non ce l'ha fatta l'81enne Giuseppe Spagnolo.

IL RESOCONTO

Nel dettaglio dei dati sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 5 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 2. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un infermiere e due medici; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un medico e un operatore socio sanitario.

M.A.

