SACILE Il labaro degli alpini di Sacile è listato a lutto. È mancato ieri, all'età di 83 anni, Antonio Altinier, capogruppo onorario della sezione Ana sacilese. Impresario edile di Cavolano, insieme al fratello Bruno aveva fondato a Borgo Schiavoi l'omonima impresa di costruzioni, nota in tutta la Destra Tagliamento per la sua intensa attività. Lascia due figli: Tiberio e Mosè. Era un grande lavoratore e uomo generoso, che si è sempre impegnato nel sociale, mettendo anche a disposizione i mezzi della propria azienda quando ce n'era bisogno. Aveva dedicato il suo tempo alla Pro loco e alla polisportiva Cavolano, poi gli alpini, di cui era stato capogruppo e anima per oltre 15 anni, prima di cedere la guida a Paolo De Martin. Era sempre in prima linea, che si trattasse dell'adunata nazionale, di partecipare alle lucciolate per la Via di Natale o per organizzare il rancio alpini durante le manifestazioni. «Era il nostro capogruppo onorario - raccontato Antonio Piani, vice capogruppo della sezione sacilese, che conta 168 penne nere e 43 aggregati - È una persona che ha fatto molto per la città di Sacile e per la nostra nuova sede di Colonia Tallon. Tutto il gruppo lo ricorda con affetto e rispetto, per noi è una grande perdita». I suoi alpini vorrebbero salutarlo con tutti gli onori che spettano a chi è andato avanti, in particolare a un capogruppo che si è sempre dato da fare, ha spronato gli altri ad essere generosi e sempre pronti a mettersi a disposizione del prossimo. E, soprattutto, credeva nei valori dell'amicizia. «Purtroppo - spiega Piai - le regole imposte per il contenimento della pandemia non ci consentiranno di salutarlo come avremmo voluto. Speriamo di poter almeno fare un picchetto d'onore all'esterno della chiesa».

