Alluvione di polemiche sugli invasi, «interventi mancati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OPERE MANCANTIPORDENONE Passata l'emergenza da allarme rosso - fortunatamente i danni sono stati limitati dal fatto che i fiumi a Pordenone non sono disastrosamente esondati - si valuta che cosa non ha funzionato e quali interventi anti-alluvione dovranno essere presi per aumentare ancora di più la sicurezza idraulica. E se a essere più a rischio - anche stavolta - è la zona di Villanova bassa non mancano le polemiche politiche. Ed è sugli interventi e sui relativi finanziamenti previsti per incrementare la sicurezza dei bacini della Val...