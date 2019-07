Allevamenti ittici, assegno da 2 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZIAMENTIPORDENONE Ammontano a quasi 2,4 milioni di euro i fondi che la Regione metterà a disposizione per investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Lo ha stabilito l'Esecutivo del Friuli Venezia Giulia approvando, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier (in foto) , quattro specifici bandi dedicati al comparto e collegati al Fondo europeo. Quello più corposo, al quale sono stati destinati complessivamente 1 milione 950 mila euro, riguarda il finanziamento nella misura del 50 per cento dei...