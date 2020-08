ALLERTA ALTA

PORDENONE Nelle ultime settimane l'attenzione rispetto alle nuove infezioni con i relativi focolai si sta spostando verso i cosiddetti contagi di importazione, cioé ingressi del virus veicolato dall'estero e o da altre regioni d'Italia. Inoltre, l'età delle persone che contraggono la malattia - e dunque anche la relativa filiera dei contatti da tracciare per bloccare e circoscrivere l'infezione - si è di molto abbassata rispetto a chi era stato colpito da Covid-19 nell'ondata della scorsa primavera. Se nel periodo marzo-aprile l'età media di chi veniva contagiato o ricoverato in ospedale era vicino ai 70 anni, oggi chi è coinvolto nei nuovi contagi ha un'età che non supera i 40 anni. Due fattori che portano ad allontanare il focus dalle case di riposo e dai centri per anziani che, nell'emergenza primaverile, avevano costituto l'epicentro della diffusione del virus. Non per questo però l'attenzione e il livello di allerta nelle case di riposo del territorio del Friuli occidentale si abbassano. Anzi. In presenza di una possibile recrudescenza dei casi di contagio - seppure tra persone giovani e in contesti e luoghi prettamente familiari, almeno fino a questo momento - le misure adottate nei centri restano più che mai in vigore. E non è escluso che, in vista della stagione autunno-invernale, possano anche subire qualche stretta. Sia rispetto al personale (con i monitoraggi continua anche attraverso i periodi test e tamponi) sia soprattutto rispetto agli ospiti e alle modalità di visita dei loro parenti. Non cala, insomma, quella guardia che nei mesi ha fatto delle case di riposo i luoghi forse più controllati e protetti vista l'esperienza della scorsa primavera in particolare in altre regioni d'Italia.

ZERO POSITIVI

Allo stato - sula base dei dati forniti anche dall'Azienda sanitaria - non vi è alcun caso di positività né tra i pazienti delle case per anziani convenzionate con l'Asfo né tra i dipendenti, cioé infermieri, operatori socio-sanitari e personale tecnico-amministrativo. Una situazione alla quale si è arrivati anche per il rigoroso rispetto dei protocolli e dele linee guida. Per le visite dei familiari resta ovunque obbligatorio prenotarsi o annunciarsi prima della visita. Nei locali di tutti i centri sono stati predisposti appositi luoghi per le visite sicure. A Casa Serena, per esempio, sono stati anche allestiti due parlatoi (con tanto di plaxi-glass a protezione degli anziani) nell'ampio giardino. Misure che tutte le 17 case di riposo convenzionate con Asfo (complessivamente oltre 1.850 ospiti) e anche nelle Rsa e nella rete territoriale delle cure intermedie (quasi 200 posti letto). Molta la cautela ancora rispetto ai Centri diurni che non sono stati ancora riaperti e per i quali si sta lavorando ad alcune sperimentazioni che vedono la presenza di pochissimi ospiti in contemporanea. Ci si sta invece preparando alla campagna di vaccini anti-influenzali. «Quest'anno - come spiega Antonio Gabrielli, responsabile per la direzione Asfo proprio delle case di riposo e del sistema di cure intermedie - dovrà essere potenziata per coprire la totalità degli ospiti più a rischio». Intanto, però la rete delle case di riposo è alle prese con un'altra emergenza, quella degli infermieri. «Stanno andando via - sottolinea Antonio Di Pietro, presidente Asp Casa Serena-Umberto I di Pordenone - e non si riesce a reclutarne di nuovi. Nella prossima stagione invernale dovremmo mantenere standard molto alti di qualità e sicurezza, ma senza infermieri non sarà facile. Questa è una questione che dovrà essere discussa con Asfo e Regione».

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

