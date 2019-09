Allattamento materno, settimana d'incontri nei consultori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SETTIMANAPORDENONE La Waba, Alleanza mondiale per gli interventi a favore dell'allattamento, promuove la Settimana mondiale dell'allattamento materno che in Italia quest'anno, si svolgerà dal 1 al 7 ottobre prossimi.Nel corso della settimana tutti gli enti, i servizi, le associazioni e le persone promotori dell'allattamento materno si raggrupperanno per sensibilizzare l'opinione pubblica e informare sulle evidenze scientifiche e le buone prassi che contribuiscono a creare le condizioni ottimali per cui le donne possano...