L'ALLERTA

PORDENONE In Friuli Venezia Giulia circolano più virus mutati. La risposta alle domande sempre più frequenti arriva direttamente dal centro più autorevole, nonché l'unico in Regione ad essere accreditato per interrogare e sequenziare i genomi del Coronavirus: il centro di ricerca del Burlo Garofolo di Trieste. Al momento non c'è una certezza assoluta su quali siano state le mutazioni individuate (ad esempio se si tratti del ceppo inglese oppure di quelli ancora più temibili, cioè il brasiliano o il sudafricano), e le risposte definitive sono attese nelle prossime 24-48 ore. Ma il dato c'è, e non è dei più rassicuranti: in regione circolano versioni mutate del virus. E non c'è solamente il ceppo inglese individuato in una cittadina triestina rientrata da Londra che fortunatamente si era immediatamente isolata.

IL PROBLEMA

«Al momento non c'è modo di capire se nei campioni analizzati siano state riscontrate varianti sostanziali (ad esempio i ceppi inglese o sudafricano) oppure differenze minime non degne di preoccupazione», fanno sapere dal team triestino che coordina il lavoro di ricerca in Friuli Venezia Giulia. Significa che le varianti presenti e certificate in regione potrebbero anche essere piccole mutazioni. Oppure appartenere alle famiglie più pericolose in quanto notevolmente più contagiose e difficili da controllare. Lo stesso team è però in grado di tracciare una specie di mappa dei ritrovamenti, che sarebbero più frequenti nell'area della provincia di Trieste. Proprio le autorità slovene tempo fa avevano segnalato più di un caso di variante inglese sul territorio della piccola Repubblica. E ancora, sempre dal Burlo segnalano che dei virus mutati sono stati sequenziati anche dalla provincia di Pordenone, da dove partono i campioni che poi sono analizzati a Trieste. I risultati della prima ricerca compiuta in regione sono stati inviati ai laboratori centrali di Roma e si è in attesa del verdetto. La tecnologia utilizzata al Burlo permette di riconoscere l'esistenza di un virus mutato grazie a una specie di falso negativo: il macchinario, tarato sulla versione normale, infatti, non risponde allo stesso modo se al microscopio viene analizzato un patogeno modificato. Ed è quello che è accaduto negli ultimi giorni in Friuli Venezia Giulia.

I NUMERI

Le varianti preoccupano, il loro monitoraggio è cruciale, ma intanto i dati settimanali del Friuli Venezia Giulia continuano ad essere confortanti. Tra il 1. e il 7 febbraio, infatti, non solo i contagi sono calati del 19,5 per cento, come riportato nei giorni scorsi, ma sono anche stati seguiti dai focolai. E si tratta di un fattore molto importante, dal momento che il pericolo aumenta soprattutto quando in un singolo luogo si accumulano più casi collegati tra loro, così da formare i cosiddetti cluster, delle vere e proprie bombe epidemiologiche in grado di far moltiplicare i numeri. Ebbene, nella settimana di riferimento in regione anche i focolai sono calati del 20 per cento circa.

IL FUTURO

Il quadro epidemiologico indica una direzione: il Friuli Venezia Giulia viaggia verso la terza settimana in zona gialla, e anche l'indice Rt è atteso in caduta libera dopo il salto della settimana scorsa, quando era tornato a 1,03 sorprendendo anche le autorità sanitarie della regione. Stavolta non ci dovrebbe essere alcun dubbio, sia sulla zona gialla che sull'addio alla zona rosso scuro determinata dall'Unione europea.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA