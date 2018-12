CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLARME DROGAPORDENONE Siringhe e rischio spaccio. Questa volta non state rinvenute, come peraltro già segnalato a polizia locale ed amministrazione comunale, al parco Galvani, meta di tossicodipendenti e sbandati per i quali il sindaco Alessandro Ciriani ha chiesto l'intervento non soltanto delle forze dell'ordine, ma dei Servizi sociali e del Sert, ma all'interno di due dei principali parcheggi in struttura: quello di via Oderdan e il Vallona di via Dante. Non sarebbe nemmeno la prima volta che gli ausiliari del traffico trovano a terra...