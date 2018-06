Allarme bomba svuota il Tribunale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEPORDENONE Ore 9.25, palazzo di giustizia di Pordenone. La centralinista riceve una telefonata allarmante: «Se ci tieni alla tua vita, esci perchè ho piazzato un ordigno». Mentre lei continuava a chiedergli chi fosse, l'uomo ha interrotto la comunicazione. In via precauzionale il Tribunale è stato evacuato. Le udienze sono state interrotte e gli uffici aperti al pubblico momentaneamente chiusi. In piazza Giustiniano è arrivato il personale della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri. Non è stato necessario mobilitare...