Allagamenti, piante a terra e grandine Cinquanta interventi dei vigili del fuoco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DANNIPORDENONE Maltempo, si fa la prima conta dei danni dopo il violento fortunale che si è abbattuto in provincia. Numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone: oltre 50 quelli complessivi. Alle operazioni per la messa in sicurezza della viabilità, a causa di alberi e pali della telefonia e dell'elettricità caduti, e dei tetti di alcuni abitazioni (alcuni coppi sono stati spazzati via dalla furia del vento, altri erano a rischio caduta), hanno preso parte anche le squadre della protezione...