I CONTROLLI

PORDENONE La buona notizia, sul fronte del monitoraggio attivo degli operatori sanitari che lavorano nelle case di riposo, arriva da Pordenone. E segna un punto a favore del fronte più ottimista tra il personale medico del Dipartimento di prevenzione. All'interno della casa di riposo Umberto I, in piazza della Motta a Pordenone, sono stati eseguiti tutti i tamponi programmati e non è emerso alcun caso positivo. Nel centro del capoluogo, in una delle residenze più rinomate di tutta la provincia, il virus non è riuscito a entrare. Si tratta di un dato importante e confortante, dal momento che va ad aggiungersi ad un altro zero, quello fatto registrare dalla casa di riposo di San Vito al Tagliamento, anch'essa libera dal contagio da Coronavirus.

Ma l'esame delle residenze pordenonesi spaventava di più gli esperti dell'Azienda sanitaria. Se infatti a San Vito c'era già stato un caso in piena emergenza (anche se solo in transito dalla vicina Rsa), nel capoluogo non si era mai andati ad indagare. E ora che il primo esame - quello dell'Umberto I - è andato bene, si passa a Casa Serena, dove i test sono già iniziati. Per ora, anche in questo caso, tutti i tamponi analizzati sono risultati negativi. Va ricordato che l'esame riguarda per ora solamente gli operatori impegnati nelle case di riposo, e non i dipendenti amministrativi o gli ospiti.

I RITARDI

Il Friuli Venezia Giulia, come ha spesso ricordato il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, è diventato uno dei territori più virtuosi se si parla di tamponi. Il ritmo giornaliero dei test è sempre aumentato, sino ad arrivare alla capacità attuale, che sfiora i 4mila tamponi al giorno. Allora perché a Pordenone non si è partiti subito con i test a tappeto nelle case di riposo? La risposta è meno complicata di quanto si possa pensare, e alle spalle non c'è alcuna particolare negligenza del sistema sanitario provinciale. Semplicemente, c'era scarsità di reagenti. In provincia di Udine e nell'area di Trieste, poi, in aprile era letteralmente esploso il caso delle residenze per anziani, e la potenza di fuoco dei laboratori è stata concentrata laddove le situazioni si presentavano come più gravi. Così Pordenone è rimasta indietro.

M.A.

