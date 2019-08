Alla riapertura delle fabbriche quattro casi da affrontare subito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PROBLEMI APERTIPORDENONE L'ultima notizia è quella, positiva, che riguarda l'intesa sul passaggio di parte dei lavoratori di Trischitta srl alla newco Anna Fruit. Ma diverse sono le crisi aziendali aperte nel primo scorcio d'estate e sulle quali si è continuato a lavorare anche in questi mesi. La prima è quella dell'autofallimento dell'azienda metalmeccanica Safop: la settimana scorsa è arrivato il via libera alla cassa integrazione straordinaria per un anno a partire dall'11 luglio per i 76 ex lavoratori dell'azienda metalmeccanica...