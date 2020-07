CASERMA MONTI

PORDENONE In Comina nascerà la cittadella dei servizi. L'area dove ora sorge l'ex caserma Monti, trasformata in parte in hub per migranti, sarà divisa in quattro lotti. Confermata la realizzazione della nuova sede dei vigili del fuoco, con tanto di pertinenza annessa, e mantenuto uno spazio idoneo ad ospitare (momentaneamente) i richiedenti asilo, si punta a trasferire lì sedi pubbliche in locazione passiva, per le quali, non essendo proprietario, lo Stato sta pagando un canone d'affitto. Le proposte sono diverse e, alla luce di questo, non è così scontato, come magari poteva esserlo sino a qualche mese fa, che in Comina venga realizzata anche la nuova caserma della Polizia stradale.

IL PUNTO

Il punto della situazione, dopo che l'ultimo incontro era avvenuto a metà febbraio, è stato fatto ad inizio settimana in Prefettura. Presenti al tavolo tecnico il prefetto Maria Rosaria Maiorino, il questore Marco Odorisio, rappresentanti dei vigili del fuoco e dell'Agenzia del demanio (l'ex caserma è passata da quello militare a quello civile). Per l'amministrazione comunale c'era invece l'assessore Cristina Amirante. L'occasione è stata quella per presentare e recepire le richieste del masterplan, il documento di indirizzo strategico che sviluppa l'ipotesi complessiva sulla programmazione dell'area. Era necessario, al di là della configurazione dei quattro lotti, prevedere l'uscita dei mezzi di emergenza. A questo proposito nel progetto, all'altezza della Moretto multiservizi, compare una rotatoria di ingresso a via Roveredo. Così da garantire agli stessi mezzi una corsia preferenziale.

IL PROGETTO

«Il progetto complessivo dell'area sostiene l'assessore Amirante si era arenato, anche a causa dell'emergenza sanitaria da Covid. Ora, però, sono state poste le basi perché l'iter possa riprendere da dove si era bloccato». Sarà importante, soprattutto, per accelerare il trasferimento della caserma dei vigili del fuoco. La questione è annosa. Il 2019 doveva essere l'anno buono ma tutto è ancora fermo. La nuova caserma è in attesa dell'accordo operativo tra l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'Interno per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. Quando sarà pronto, ci vorranno almeno sei mesi per partire con la gara d'appalto. Nel 2021 potrebbe cominciare a muoversi qualcosa. Di fronte alla Monti, ma in comune di San Quirino, nascerà la nuova caserma Mittica, quartier generale della 132esima Brigata Corazza Ariete. Il tema è impattante e riguarda il trasferimento dell'unità dell'Esercito dall'attuale sito militare di via Montereale a quello già esistente in Comina, dove attualmente esiste il centro sportivo e di addestramento. Lì nascerà una caserma nuova e soprattutto moderna. Nulla in confronto rispetto a quella attuale, che sarà destinata ad una progressiva dismissione. L'iter, però, non sarà immediato. I tempi potrebbero essere lunghi e richiedere da parte del Comune molta pazienza.

VIA MONTEREALE

Già perché la caserma di via Montereale fa gola all'amministrazione Ciriani, che vorrebbe acquisirla per creare all'interno un mega polmone verde insieme ad una serie di servizi funzionali alla città. Si è parlato di parcheggi ma anche di scuole e strutture per anziani. Quelli, però, saranno argomenti da sviluppare prossimamente. Lì dovrà per forza di cose nascere un'area verde che avrebbe una duplice funzione: diventare una sorta di corridoio ecologico e, al contempo, risolvere l'annoso problema degli scantinati di via delle Caserme che spesso, dopo abbondanti precipitazioni, finiscono sott'acqua. Nei progetti ci sarebbe poi la riscoperta delle polle di risorgiva: eliminando il tappo di cemento esistente, tornerebbe alla luce il corso d'acqua, che nasce proprio lì, che confluisce nella roggia Codafora.

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA