PORDENONE La stretta sugli spostamenti non scoraggia i furbetti. Ci sono ancora troppe persone che si muovono senza motivo. Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizie locali stanno presidiando strade e centri abitati impiegando tutte le pattuglie disponibili. È uno sforzo notevole. Negli uffici il personale è stato ridotto proprio per far fronte alla massiccia attività di prevenzione disposta dalla Prefettura per arginare il diffondersi di contagi da Covid-19.

Lunedì, su 848 persone controllate, 35 sono state denunciate (due anche per falso) e una arrestata per droga. Nessun rilievo, invece, è stato contestato ai 652 titolari di esercizi commerciali monitorati.

Tra le zone più indisciplinate c'è il Sacilese. I carabinieri della Compagnia hanno controllato 166 persone tra Sacile, Caneva, Polcenigo, Aviano, Fontanafredda e Prata: 17 sono state denunciate per inosservanza ai provvedimenti dell'autorità. Il caso più eclatante riguarda un gruppo di tre albanesi (24, 21, e 29 anni) e un macedone (51) che si sono ritrovati in un autolavaggio sulla Pontebbana. Lavare la macchina non rientra nei casi di assoluta urgenza. E i quattro, inoltre, parlavano tra di loro senza prendere alcuna precauzione. Nei guai per essere andati all'autolavaggio anche un 57enne di Sacile e un 52enne di Mestre.

Quella della passeggiata resta tra le scuse più frequenti. A Giais sono stati denunciati due pakistani di 30 e 40 anni, entrambi di Aviano, mentre a Marsure sono finiti nei guai un 29enne e un 30enne di Aviano. A San Quirino è stata denunciata una 22enne che faceva jogging, mentre a Budoia è stata fermata una 55enne ucraina che girava in bicicletta e si trovava molto distante dalla propria abitazione. Quando le hanno chiesto l'autocertificazione, ha risposto: Faccio un giro. Sono pakistani il 21enne e il 24enne sorpresi in auto a Prata, nessuna esigenza lavorativa o di salute giustificava la loro presenza fuori casa. Stesso discorso vale per i tre sacilesi denunciati in centro a Sacile (hanno 19, 25 e 43 anni).

Le centrali operative delle forze dell'ordine sono subissate di telefonate di persone che chiedono informazioni sulle nuove regole. Alcuni escono di casa per andare direttamente nelle caserme. Arma e Fiamme Gialle, che sul territorio hanno stazioni e Tenenze, ma anche i Comandi delle Polizie locali, ricordano che se non si tratta di emergenze o casi di necessità, per le informazioni si possono contattare gli operatori telefonicamente. In questo modo si evita di intasare il numero unico di emergenza 112.

