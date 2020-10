Il Comune cerca acquirenti per alcuni beni che vengono messi all'asta. Si tratta di tre terreni edificabili a Villanova; un locale in via del Mercato; un magazzino-cantina in via Roma; un pezzo della dismessa di via Interna. All'asta si può partecipare fino alle 12 del 20 ottobre. Le buste verranno aperte il 26 ottobre. Cinque i lotti in cui i beni sono suddivisi, per un totale di 128mila euro. Il primo (base d'asta 61mila euro) è composto da due terreni vicini venduti assieme. Il primo, di circa mille mq., si trova in via Pirandello; il secondo, lungo il lato delle case rosse, è di 270 metri quadrati. Sul primo terreno c'è lo spazio per costruire, per esempio, una bifamiliare, mentre l'altro potrebbe ospitare un parcheggio, un garage o un magazzino. Il secondo lotto è costituito da un terzo terreno nella stessa zona. È di 280 metri quadrati e anch'esso potrebbe ospitare un parcheggio o un ambiente di servizio. Prezzo di partenza 11.500 euro. Il terzo lotto (35mila euro) è costituito dal locale di 32 mq. al civico 3 di via del Mercato. Può essere utilizzato come piccolo negozio, laboratorio, ufficio. Esclusa, invece, la destinazione a bar. Il quarto lotto è un magazzino di 37 mq. e si trova in centro storico, sotto piazzetta del Donatore, confinante con il condominio Rialto di via Roma. La base d'asta è di 10.500 euro. Infine il quinto lotto, costituito dai 100 metri residui della vecchia via Interna. Il relitto stradale è posizionato dietro l'attuale via Interna, tra il retro delle case e la rete che delimita il parco San Valentino. Il suo acquisto può essere d'interesse per i confinanti della zona. Per informazioni di carattere amministrativo e sulle modalità di partecipazione si può contattare Marta Saksida (0434-392353) o Silvia Cigana (0434-392454). Per sopralluoghi o informazioni tecniche Adriano Erodi (0434 392403) relativamente ai lotti 1, 2, 3 e Fiorenzo Mozzon (0434 392528) per i lotti 4 e 5.

