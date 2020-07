SANITÀ NELLA BUFERA

PORDENONE (d.l.) «Nella sanità locale sono molte le difficoltà vissute anche dai dirigenti e dal personale tecnico-amministrativo. Uffici vecchi, assenza quasi totale di turnover, dirigenti privi dei mezzi operativi per poter dare corso alle procedure con la necessaria efficienza, vuoti coperti da personale precario. E le responsabilità sono sia del centrodestra che del centrosinistra». A sostenerlo è Alberto Rossi, in piazza venerdì scorso come segretario regionale del Fedirets-Direr-Sidirss, sindacato dei dirigenti. «Il punto vero - va oltre nelle sue considerazioni - del servizio sanitario è che la Regione non ha i soldi per fare fronte alle richieste del sindacato. La spesa sanitaria assorbe più della metà del bilancio regionale. L'illusione che con il sesto decimo del prelievo fiscale saremmo stati capaci di gestire efficacemente il sistema, si è rivelata fallace. Le strade non sono molte: o la Regione fa una manovra e trasferisce alla sanità nuove risorse drenandole da altri capitoli, o si fanno scelte per chiudere servizi e ridurre attività. Tenere aperto tutto senza il personale necessario, non tiene più». Sul tema risorse aggiunge poi: «Mi stupisce poi, anche se ne vedo le ragioni politiche, che nessuno in Regione, nemmeno il centrosinistra, abbia mai insistito per accedere ai fondi del Mes, unica strada per ottenere subito le risorse. Perché Dal Mas non dice nulla su questo punto?» Sulla tecnologia per il nuovo ospedale, Riccardi, a cui riconosco di aver lavorato bene nel corso del lockdown, ha fatto ciò che il centrosinistra non aveva fatto spingendo, di fatto, il direttore generale di allora Paolo Bordon a emigrare a Trento. Ma ora il problema è come e quando spendere quei soldi, visto che gli uffici preposti sia regionali che aziendali sono ridotti all'osso e non ce la fanno a dare corso alle procedure di gara nei tempi richiesti». «La rottura delle relazioni sindacali - aggiunge Rossi - è un fatto grave: il muro contro muro rischia la paralisi. E qui entra in gioco anche la scelta dei direttori generali. Riccardi aveva un pregiudizio nei confronti di Giorgio Simon. Ma la scelta di Polimeni si sta rivelando un problema più che una soluzione. Il capo di un'azienda sanitaria deve conoscere la realtà che lo circonda, viverla in prima persona. Non si può denigrare tutto ciò che è stato fatto prima, come a voler dire che è arrivato il salvatore della patria». Infine: «Se è vero, come da ambienti dei medici di famiglia è emerso, che la regione non ha finanziato (come è sempre avvenuto in passato), parte della loro spesa, che sostanzialmente pareggerebbe il passivo 2019 dell'Asfo, sarebbe un fatto grave. Perché, per una scelta politica, a pagarne le conseguenze sarebbero proprio i lavoratori umiliati due volte».

