PORDENONE Nuovi abbattimenti di alberi, questa volta per ragioni di sicurezza, fra via Mazzini e via Pola. E si riaccende la polemica, alla quale si aggiungono i timori per gli eventuali abbattimenti che interesserebbero ancora via Pola per consentire la realizzazione della sopraelevata. Nicola Conficoni (Pd) ricorda come in campagna elettorale, allo scopo di accreditarsi come difensori degli alberi, autorevoli esponenti del centrodestra avevano firmato la petizione per salvare i cedri di largo San Giovanni e i tigli di via Cappuccini. Smentendosi, però, una volta assurti al potere li hanno tagliati e da allora non si sono più fermati.

All'attacco risponde, con toni decisamente poco istituzionali, il sindaco Alessandro Ciriani: Che palle! Non sopporto più questa ignobile discussione sugli alberi. Ci sono piante completamente marce che rischiano di cadervi sulla testa. Il patrimonio arboreo è proprietà del Comune e lo stesso ha l'obbligo di legge di verificarne la condizione. E sfida chi critica queste scelte: Conficoni e i suoi amichetti paghino un perito terzo e condiviso che firmi una perizia che certifichi la non pericolosità degli alberi. Costituiscano un fondo per le spese legali collegate alle cause che si accenderanno. Altro fondo andrà creato (a spese loro) per eventuali danni creati da alberi caduti ma considerati sani.

Una replica sguaiata per il vicesegretario del circolo Pd Alessandro Genovesi: Ricondurre le legittime critiche al suo operato a una mera questione numerica su quanti alberi vengono tagliati è riduttivo e limitativo. Pordenone, da sempre città verde, rimarrà tale nella visione di questa Giunta? Perché in nessun caso è stato possibile trovare un punto di equilibrio tra la giusta manutenzione delle strade cittadine e la salvaguardia del patrimonio arboreo? Ciriani si metta in testa che una parte considerevole della cittadinanza non condivide il suo programma e non accetta i suoi metodi. Questi cittadini, che lui superficialmente identifica come contigui al vuoto pneumatico del Pd, hanno tutto il diritto di esprimere le proprie posizioni senza essere sistematicamente insultati e verbalmente aggrediti dal sindaco e dai suoi sodali.

Guarda invece con preoccupazione al progetto della sopraelevata di via Pola Marco Salvador (Pordenone 1291), che la definisce un progetto folle, inutile e costosissimo, un'opera che non ha alcuna l'utilità per la mobilità se non quella di portare un maggiore numero di auto in città: dalle immagini fatte circolare dall'amministrazione emerge che la fila di tigli secolari a lato della stazione verrebbe abbattuta. Una scelta intollerabile. È necessario ora che l'amministrazione condivida con la cittadinanza a che punto sia questo progetto.

