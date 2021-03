ALBERI TAGLIATI

PORDENONE Quattro alberi sono stati abbattuti. Due in viale Grigoletti, altrettanti in via Oderdan. Nel primo caso si tratta di bagolari, nel secondo di tigli. «Erano malati», ha sentenziato il sindaco Alessandro Ciriani dopo aver consultato Gea. Non c'erano quindi alternative o altre vie praticabili. Le quattro piante dovevano essere tagliate. «Non c'entrano i cantieri ha chiarito il primo cittadino ma l'incolumità dei cittadini. Quelle piante rischiano di schiantarsi al suolo e di investire qualcuno. Dobbiamo correre quel rischio?». Quando due settimane fa Gea ha comunicato a Ciriani l'esito delle perizie effettuate da una delle ditte incaricate alla supervisione del patrimonio arboreo in città, il sindaco non ha avuto esitazioni.

«Provvedere al loro taglio osserva era una pratica doverosa. Che c'è sempre stata ma forse, mai come sotto la mia amministrazione, mai così aspramente criticata. Gli esperti non esperti possono esprimere opinioni. Chi fa le valutazioni sulla stabilità delle piante, invece, lo fa sui dati, sulle prove tecniche svolte sugli alberi. Ne controlla molti e alcuni li considera, sempre in base ai dati e alle prove tecniche, da curare o da abbattere. Questi alberi sono stati valutati come pericolosi e a rischio schianto. Non da me, ma dai tecnici. Per questa ragione sono rientrati nel piano abbattimenti 2021, un piano che è sempre esistito perché da sempre si tagliano piante irrimediabilmente compromesse. Peccato che nessuno se ne sia mai accorto prima. Così come non fanno notizia gli alberi tagliati recentemente ad Azzano, Maniago, San Vito, Porcia. Quelli erano alberi di serie B? Sono alberi - osserva Ciriani - che non servono alla speculazione politica. Aggiungo una considerazione: sono sempre in attesa di sapere se gli esperti da tastiera sono pronti a sostituirsi al Comune nei risarcimenti per eventuali danni causati da alberi caduti su cose e persone».

Aggiunge a questo proposito: «Chi non vede l'ora di accendere la miccia della polemica, ritenendo errate le valutazioni dei tecnici, dovrebbe impugnare le perizie e scrivere che quegli alberi, ritenuti ammalati, dovevano invece rimanere al loro posto. Chi parla di scempio farebbe meglio ad aprirsi un fondo, mettendo mano al portafoglio. Così da pagare, al posto del Comune, gli eventuali danni causati dalla caduta di una pianta». La decisione di abbattere degli alberi deriva dal fatto che la pianta è secca oppure non ha superato le prove di stabilità. «Stiamo parlando, tra l'altro, di due strade (via Oberdan e viale Grigoletti) ad elevata frequentazione. Se cadendo dovessero colpire un bersaglio, che sia una persona o un mezzo in transito, farebbero - assicura Ciriani - numerosi danni». (ac)

