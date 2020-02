AMBIENTE

PORDENONE Gran parte del patrimonio arboreo di Pordenone è vecchio. L'età degli alberi è compresa tra i 60 e 100 anni, troppi rispetto alla media di altri Paesi (Francia e Inghilterra, solo per citarne due) dove gli alberi, specie quelli che si trovano nei centri, dopo 20 anni vengono abbattuti per essere sostituiti. Il motivo? Ragioni di sicurezza e di incolumità dei cittadini. Al momento a Pordenone non è in programma un piano che preveda la sostituzione delle piante più vecchie. Ma è chiaro che, anche in ragione dell'intensità degli eventi atmosferici, dei ragionamenti dovranno essere fatti. Specie lungo le vie maggiormente trafficate.

LE VERIFICHE

Dopo le verifiche effettuate sui 300 alberi, tutti tigli, che svettano su via Nuova di Corva, Pola, Oberdan e Mazzini, l'amministrazione comunale è in attesa dei primi risultati che dovrebbero arrivare entro questa settimana. Le piante sono state sottoposte al test del Resistograph, tecnica che consente, attraverso con un piccolo trapano dotato di una lametta sottilissima, di testare la velocità di penetrazione nel legno e la consistenza interna. Arbusti per la maggior parte centenari, che negli anni, tra capitozzature (tecnica che prevede il taglio dei rami sopra il punto di intersezione con il tronco) e interventi alle radici, sono stati maltrattati. «Attendiamo l'esito dei primi accertamenti spiega Monica Cairoli, presidente dell'ordine regionale dei dottori agronomi e forestali e consulente del Comune per il settore del verde e poi si deciderà come procedere. Se sarà necessario disporremo ulteriori accertamenti e, attraverso un secondo step, sarà magari possibile avere un quadro della situazione maggiormente delineato. L'occasione sarà anche per avviare un censimento delle piante in città, che è ormai diventato obbligatorio. Mai prima d'ora a Pordenone si era andati ad analizzare, in maniera così approfondita, lo stato di salute dei nostri alberi. Una serie di test che potrebbero risultare determinanti ai fini della sicurezza dei cittadini».

LE POTATURE

Successivi interventi potrebbero prevedere potature così come, nei casi conclamati di rischio crollo, l'abbattimento. Un po' quello che è già successo per i quattro tigli di via Mazzini: «Prima di tagliarli sottolinea Cairoli era stato constatato che su due fronti mancava l'apparato radicale e che sugli ultimi dieci metri del fusto erano presenti delle cavità importanti. Ora alcuni dei 19 rimasti saranno sottoposti a prove di trazione (con dei cavi) per verificare la resistenza della piante per esempio in situazioni di vento molto forte». Il primo step relativo alla valutazione della stabilità di 300 tigli deriva dalla necessità di assicurare standard elevati di sicurezza su quattro delle strade più trafficate della città. «Le capitozzature praticate nel tempo evidenzia Cairoli hanno causato sulla piante cicatrici che, non essendosi rimarginate in fretta, hanno facilitato l'ingresso di agenti patogeni che, a lungo andare, possono minare la stabilità della pianta. Un po' quello che era successo nel cortile delle scuole Gabelli». Dopo le prime valutazioni, la seconda fase prevede che i 300 alberi presi in esame vengano sottoposti a prove di trazione e indagini tomografiche. Così da valutare il deterioramento interno degli arbusti (cavità e rotture) e le loro estensioni. Il vero problema, con un patrimonio arboreo così vecchio, è costituito dai riflessi che gli eventi atmosferici, sempre più intensi, potrebbero avere in futuro. Laddove esistono situazioni critiche note, si interviene tempestivamente. Dove invece non c'è una conoscenza specifica, è meglio avviare una valutazione della stabilità.

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA