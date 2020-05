IL CASO

POLCENIGO Il lavoro silenzioso degli alberi, ossia la fotosintesi clorofilliana, resta il sistema più efficace ed economico per depurare l'aria. Da questa considerazione è partita l'idea di un'azienda di Polcenigo (la Wippy Idea Srl) trasformata in un brevetto depositato già nel 2015 e rimasto finora in un cassetto.

Attraverso l'esposizione di uno speciale additivo ad una sorgente luminosa si crea una fotocatalisi artificiale in grado di depurare 8 metri cubi d'aria al minuto, sanificandola ed eliminando virus, batteri, particolato e muffe. L'intuizione del titolare della Wippy Idea, Lucio Tomasella, era nata 5 anni per sanificare i carrelli della spesa dei supermercati, facendoli scorrere all'interno di un box dove una speciale luce al led attivava l'additivo e dava vita alla fotocatalisi. Il brevetto, che era stato anche certificato dal Politecnico di Milano, aveva riscosso all'epoca un moderato successo. Ora, nel pieno dell'emergenza Coronavirus, con l'argomento sanificazione ritornato drammaticamente d'attualità, quel brevetto, denominato WiWell, è stato riproposto e riadattato alle attuali esigenze: oltre al box per sanificare i carrelli (ma anche i bagagli di un aeroporto o di un hotel), sono stati creati dei pannelli, che esposti alla luce solare o ad altra sorgente luminosa, possono depurare l'aria di ambienti outdoor quali bar, ristoranti, palestre, piscine, negozi.

Le commesse nelle ultime due settimane sono cadute come pioggia e quelle internazionali superano di gran lunga quelle locali. Come sempre, nessuno è profeta in patria. La Wippy Idea ha chiuso l'accordo per la sanificazione degli aeroporti internazionali di Seul e di Lima, ha concluso un importante contratto con una delle più grandi catene italiane di distribuzione alimentare e con le aziende di soggiorno di alcune località balneari del litorale laziale. C'è però una struttura pordenonese che può vantare un primato: l'hotel La Locanda di Aviano sarà il primo albergo d'Italia, sanificato con il nuovo metodo ecologico, made in Polcenigo.

«L'idea di Tomasella ci ha folgorati spiega il titolare, Gino Brescacin nei prossimi giorni doteremo ogni camera e ogni spazio dell'hotel di pannelli dimensionati alle varie metrature. Sarà come ricreare una sorta di bosco artificiale al chiuso. Poi ci doteremo anche dei box per sanificare i bagagli». «I due grandi vantaggi, oltre al costo decisamente ridotto, sono due continua Brescacin il processo avviene continuamente e gli ambienti sono abitabili da subito e sempre. Inoltre ha una durata a lunghissimo termine: non c'è bisogno di reiterare ciclicamente un'azione e i conseguenti protocolli burocratici».

