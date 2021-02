GLI OPERATORI

PIANCAVALLO Si percepisce sicuramente grande voglia di tornare sulla neve da parte della gente: lo dimostra anche il fatto che, a prescindere dal colore della zona in cui ci trovavamo, molti abbiano continuato a fare su e giù tra Piancavallo e la pianura, pur di godersi un po' le nevicate racconta Piero Toffoli, presidente della cooperativa Piancavallo 1265. Ma la voglia della gente sembra essere una delle poche note positive di questa stagione, e sicuramente non basta per risolvere la grave situazione economica che si è venuta a creare.

LA CONFUSIONE

Da qui ad arrivare alle prenotazioni siamo distanti anni luce: ancora non c'è la certezza matematica che gli impianti apriranno e questo genera tanta confusione. C'è poca chiarezza: la gente ci chiama persino dal Veneto, non sapendo di non poter attraversare il confine regionale. Ciò che abbiamo imparato tutti quanti è che ormai si vive praticamente alla giornata: le decisioni ci vengono sempre comunicate a ridosso della loro messa in pratica, dunque programmare diventa quasi impossibile. L'apertura con la possibilità di richiudere 15 giorni dopo non ha molto senso per realtà molto grandi aggiunge Toffoli, riferendosi all'aggiornamento, ogni due settimane, del colore della regione: il ritorno all'arancione significherebbe una nuova chiusura degli impianti.

GLI ALBERGHI

Da fine febbraio 2020 i nostri alberghi hanno lavorato soltanto venti giorni ad agosto, con il 30% del fatturato rispetto ad una stagione normale. E anche con le riaperture, non avremo nessun tipo di rientro. Se non ci saranno ristori sostanziosi, e non i 4 mila euro che abbiamo ricevuto adesso, assolutamente insufficienti per strutture di una certa portata, anche attività storiche potrebbero rischiare la chiusura. Se la riapertura dovesse effettivamente arrivare, ovviamente tutto avverrà nel rispetto delle regole: capienze contingentate, pannelli divisori, distanziamenti, eccetera. Ma tutto ha un prezzo: Anche adeguarci a queste misure per noi ha comportato una spesa, e certamente nessuno ci ha regalato nulla. A questo si va aggiungere la recente iniziative della lotteria degli scontrini, che paradossalmente rappresenta per molte attività un malus piuttosto che un bonus puntualizza Toffoli.

I REGISTRATORI

Dopo un solo anno dall'ultimo aggiornamento dei registratori fiscali, acquistati nuovi a novembre 2019 per adattarsi alle normative, ci vediamo costretti a spendere altri 250 euro più iva per ogni singola cassa per poterle abilitare a questa novità. Il che, spesa a parte, comporta anche più scontrini - se prima quattro amici che prendevano un caffè rappresentavano un conto unico, ora la possibilità di vincere la lotteria li induce a chiederne uno a testa. E gli scontrini si traducono in più coda alle casse, e dunque più assembramenti.

