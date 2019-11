Al Whatsapp del Comune già iscritte oltre 9mila persone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMUNEPORDENONE Il WhatsApp del Comune di Pordenone tocca un nuovo record e supera i 9 mila iscritti. Il servizio, del tutto gratuito, è diventato un punto di riferimento per i pordenonesi che vogliono avere a portata di telefono le notizie sugli appuntamenti in città (cultura, concerti, mostre, sagre e molto altro) ma anche informazioni utili quali farmacie di turno e modifiche significative alla viabilità. Nato tre anni fa, a settembre 2016, da allora le adesioni sono aumentate continuamente in modo esponenziale. A volere l'attivazione...