NEI LABORATORI

PORDENONE Senza di loro tutto si bloccherebbe, perchè il Dipartimento di Medicina dei servizi diretto da Roberto Spaziante e quello Immunotrasfusionale guidato da Andrea Bontandini sono il motore dell'ospedale. Operano in silenzio, ma dall'inizio dell'infezione da Covid-19 hanno garantito tutte le attività di supporto alla clinica, giocando un ruolo indispensabile nella gestione della pandemia.

Dottor Spaziante, come siete organizzati?

«Dalla fine di febbraio, sotto la supervisione della responsabile tecnica della Piattaforma, Margherita Morandini, sono state riorganizzate le attività assicurando tempestivamente i dati di laboratorio necessari alla gestione dei pazienti».

Quali sono i punti di forza?

«In particolare la struttura di Microbiologia e virologia, che dal 9 marzo è diventata uno dei laboratori di riferimento regionale per la diagnostica Covid-19. E poi il servizio di Immunologia diretto da Danilo Villalta, con un laboratorio all'avanguardia che ha iniziato in questi giorni i dosaggi relativi alla valutazione sierologica per Sars-CoV-2 del personale sanitario e di una popolazione selezionata, contribuendo alla validazione dei metodi proposta dalla Regione».

Che cosa vi attendere dai test sierologici?

«Lo scopo del test, cioè la determinazione degli anticorpi IgM e IgG, è di verificare la siero-prevalenza negli operatori sanitari in relazione al rischio professionale di esposizione, individuando gli operatori potenzialmente immuni e, prospetticamente, della popolazione».

Si andrà verso una patente di immunità?

«Bisognerà prima capire il significato di questi test. Il 100% non esiste».

Come vi siete riorganizzati per la diagnostica?

«Per quella radiologica dal 10 marzo la responsabile Anna Bassini ha riservato l'utilizzo di una Tac ai soli pazienti con sospetto Covid e con équipe dedicata, garantendo una immediata risposta alle richieste cliniche. Con la collaborazione della responsabile tecnica di Piattaforma di Diagnostica per immagini, Sara Bortolus, è stato posizionato in area Covid una diagnostica radiologica dedicata esclusivamente a radiografie del torace. In questo modo è possibile contenere in pronto soccorso i casi sospetti».

E con gli anziani delle case di riposo come fate?

«Grazie alla disponibilità del personale tecnico della Piattaforma è stato possibile attivare nella casa di riposo di Castions la radiologia domiciliare. Siamo andati da loro e abbiamo fatto 25 radiografie del torace a pazienti con sospetta infezione».

Chi deve fare i prelievi del sangue che cosa deve fare?

«Dal 2 marzo, per consentire un regolare afflusso al Centro prelievi, la responsabile infermieristica della Piattaforma cure nei Servizi diagnostici, Paola Bortolin, ha concordato di modificare l'accesso degli utenti consentendone l'arrivo solo su prenotazione. In questo modo è stato possibile contenere la presenza nelle sale di attesa senza ridurre il numero dei pazienti».

E chi volesse donare il sangue?

«Il Dipartimento di Medicina trasfusionale, in stretta sintonia con l'Ufficio di coordinamento sangue, ha condiviso l'indirizzo regionale nella raccolta sangue attivando tutte quelle misure atte a garantire la sicurezza degli operatori e dei donatori. Grazie ai donatori, alle Associazioni e Federazioni del sangue, le donazioni non sono mancate soddisfacendo pienamente le richieste. Sono stati rivisti tutti i processi organizzativi. Personale medico, tecnico ed infermieristico ha lavorato per dare la continuità assistenziale, garantire la distribuzione del sangue e delle urgenze laboratoristiche».

Cristina Antonutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA