Al Mercato europeo tre giorni da record con 250 mila presenze Ma bocciato viale Trieste

FESTA DEL CIBOPORDENONE Pienone al Mercato europeo, risparmiato dagli acquazzoni annunciati per tutto il fine settimana e, alla fine, arrivati solamente nella giornata di venerdì. E' andata dunque meglio rispetto all'anno scorso, quando la pioggia aveva rovinato il sabato sera. Per questo, la stima delle presenza di questa edizione si attesterà probabilmente attorno alle 250-260mila (nel 2017 si era fermata a 220mila), se l'ultima serata - quella di ieri - confermerà il trend di questi giorni. «C'è stato un po' di movimento in meno questa...