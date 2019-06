«Al Cro tempi certi sulla protonterapia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀ SOTTO ATTACCOPORDENONE «La strategia della Regione Veneto al fine di evitare le fughe di pazienti dai loro ospedali non è certo di questi ultimi mesi. E in qualche modo il Friuli Venezia Giulia ha sempre guardato con una attenzione al fenomeno pensando a politiche che rispondessero adeguatamente. Rispetto al Cro basti pensare che oltre il 52 per cento dei pazienti che ricoveriamo arriva da fuori regione. E la percentuale del Veneto è superiore ai 20 punti. Ciò significa che siamo ancora molto attrattivi e i programmi puntano a...