PORDENONE Il confronto si riapre. Il futuro della caserma Mittica, quartier generale della 132esima Brigata Ariete, è segnato ma ci vorranno molti soldi per trasformare l'attuale sito militare in un'area a servizio della città. Giovedì prossimo è in programma un incontro a Pordenone parte del quale si terrà in videoconferenza al quale parteciperanno le amministrazioni comunali di Pordenone e San Quirino. Al tavolo Regione e Stato Maggiore dell'Esercito. Un confronto molto atteso, che si sarebbe dovuto tenere a marzo ma che è stato rinviato a causa dell'emergenza sanitaria. Il tema è impattante e riguarda il trasferimento della 132esima Brigata Ariete da via Montereale in Comina, nel territorio di San Quirino, dove attualmente esiste il centro militare sportivo e di addestramento. Lì nascerà una moderna caserma. La Mittica sarà destinata a una progressiva dismissione. L'iter, però, non sarà immediato. I tempi potrebbero essere lunghi.

FA GOLA AL COMUNE

La caserma di via Montereale fa gola all'amministrazione Ciriani che vorrebbe acquisirla per creare un mega polmone verde e una serie di servizi funzionali alla città. Si è parlato di parcheggi, scuole, strutture per anziani. Ma è ancora tutto prematuro. Intanto - buona notizia - sono lontani i tempi in cui la Difesa aveva proposto la vendita a una cifra esorbitante: 30 milioni di euro. Gli scenari sono cambiati, così come sono cambiati gli interlocutori. Certo, per entrare in possesso di quel sito sarà richiesta al Comune una compartecipazione finanziaria, che potrebbe essere già quantificata nel corso della prossima riunione. Nei giorni scorsi c'è stato un colloquio a distanza tra l'assessore Cristina Amirante e il capo dello Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Farina. L'assessore ha espresso la volontà del Comune di acquisire il sito. E al contempo di mantenere la palazzina del comando della 132esima che, a seconda dei casi, potrebbe essere utilizzato dall'Ariete per incontri ufficiali e cerimonie. Così verrebbe mantenuto il legame tra la città e la Brigata che dura da più di 70 anni. I progetti futuri parlano di uno spostamento dell'unità militare verso l'area dell Comina in cui c'è il centro sportivo Ariete.

AREA AMBIENTALE

«Riuscire a portare a casa quell'area ammette l'assessore Amirante vorrebbe dire ricavare uno spazio ideale all'interno del quale far convergere una serie di attività, senza ulteriori consumi di suolo. Comunque vada, lì dovrà per forza nascere un'area verde con duplice funzione: diventare una sorta di corridoio ecologico e, al contempo, risolvere l'annoso problema degli scantinati di via delle Caserme che spesso, dopo abbondanti precipitazioni, finiscono sott'acqua. Nei progetti ci sarebbe poi la riscoperta delle polle di risorgiva: eliminando il tappo di cemento esistente, tornerebbe alla luce il corso d'acqua, che nasce proprio lì, che confluisce nella roggia Codafora». C'è anche un altro aspetto. «Qualora il Comune dovesse entrare in possesso della Mittica guarda avanti Amirante si andrebbe a decongestionare un'area particolarmente soffocata della città per la presenza dell'ospedale civile. In quel modo si andrebbe a riparare, in parte, i gravi errori commessi nel passato».

Alberto Comisso

