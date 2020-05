AL CINEMA IN AUTO

PORDENONE Ci sono una data e un luogo. Il 19 giugno inaugura il drive-in all'Interporto di Pordenone. Un progetto che, almeno per adesso, non conosce concorrenza, almeno a Nordest, e che promette di portare in una superficie di 8mila metri quadrati non soltanto gli appassionati del cinema ma anche persone che parteciperanno ad una serie di eventi ancora in corso di definizione. Come raduni, concerti e serate a tema. Ieri mattina c'è stata l'ultima riunione tecnica, che ha visto Mauro Tavella, responsabile politico-commerciale del drive-in, incontrare il direttore e curatore cinematografico Andrea Vignola, il responsabile della parte tecnica Renato Mantello e Andrea Buzzai che si occuperà, invece, di mettere in piedi un palinsesto che vada oltre al cinema.

INAUGURAZIONE

La data scelta per l'inaugurazione il 19 giugno non è casuale: sarebbe coincisa con l'inizio dell'Italian Baja, il cross county rally di cui Tavella è il patron, che invece a causa del Covid-19 non si farà. Parteciperanno autorità, sponsor e gli ideatori del progetto (a seguire la proiezione di Grease, la pellicola del '78 con protagonista John Travolta), mentre il giorno successivo è prevista una serata gratuita per i cittadini nel corso della quale verrà proiettato il film Febbre del sabato sera. La domenica, con molta probabilità, saranno proiettati al pubblico entrambi i film. La programmazione del cinema ripartirà mercoledì dopo. «L'idea spiega Tavella è quella di far vedere al pubblico due film al giorno: il primo alle 21, il secondo alle 23. Perché l'iniziativa del drive-in (un remake in stile americano degli anni '50 e '60) possa funzionare, ogni giorno dovrebbero esserci non meno di 70-80 macchine. Il costo del biglietto? 15 euro a veicolo». Il progetto farà capo inizialmente a Wideline radio, poi Tavella e soci fonderanno un'associazione culturale che porterà avanti gli eventi. Un'altra società, invece, si occuperà della gestione commerciale. Oltre ai film, ad essere proiettate (gratuitamente) «almeno sino a dicembre» , su un maxischermo da 50 metri quadrati, saranno anche le partite dei campionati di calcio. Corsia preferenziale per quelle del Pordenone. L'area fruibile dell'Interporto, individuata tra Beccaro concessionaria Daf e la Dogana (di fronte allo scalo merci), consterà di 153 posti.

L'AREA

«Per accedervi anticipa Tavella ci sarà un percorso segnalato ed appositamente illuminato. Il biglietto dovrà essere prenotato o attraverso un'app o dal sito internet www.driveinpordenone.it. Una volta scelto lo spettacolo, sarà possibile scegliere la fila per l'auto e infine pagare con sistema elettronico. L'utente riceverà sul proprio telefonino un Qr code da mostrare in cassa. Il posto macchina, una volta selezionato, non potrà più essere cambiato. Questo spiega Tavella per non confondere chi si occuperà della fornitura del servizio food & drink (mangiare e bere). Ci sono già alcuni ristoratori che si sono fatti avanti». Mentre il film sarà trasmesso su maxischermo, l'audio avrà una frequenza radio Fm dedicata e, con molta probabilità, sarà disponibile (con connessione wi-fi) anche su app. Capitolo servizi igienici. «Ci sarà un sistema di bagni chimici auto sanificanti», annuncia Tavella. Per quanto riguarda invece la sicurezza, a gestirla ci penserà personale appositamente formato. Ad aver sposato sin dall'inizio questa iniziativa è stato Giuseppe Bortolussi, amministratore delegato dell'Interporto. «Con questa operazione precisa uniremo ad uno snodo intermodale importantissimo come il nostro una piattaforma che bene si presta ad accogliere cinema, raduni ed eventi vari. Voglio tranquillizzare subito i cittadini: non ci saranno rumori molesti e per gli avventori abbiamo previsto un sofisticato sistema di nebulizzazione, così da rendere anche le serate più calde maggiormente piacevoli».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

