L'EVASIONEPORDENONE Lunedì notte è stato arrestato per resistenza: fuori controllo per l'abuso di alcolici, aveva strattonato, graffiato e morsicato (l'uomo è positivo all'Hiv) due carabinieri del Radiomobile di Pordenone. Dopo aver strappato i gradi a un militare e rotto la camicia all'altro componente dell'equipaggio, aveva anche danneggiato l'auto di servizio. Per il 41enne brasiliano, che da tempo risiede in città, si era reso...