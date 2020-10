PROFESSIONE TRACCIATORE

PORDENONE Con i paurosi picchi nel numero quotidiano di contagi il cosiddetto contact tracing effettuato dai Dipartimenti di prevenzione per arginare la diffusione dell'epidemia rischia di andare in tilt. Nella Destra Tagliamento attualmente le persone positive al Covid hanno superato le 400. Oltre 1.200 sono invece le persone in quarantena e isolamento fiduciario. Chiamarle giornalmente tutte per verificare le loro condizioni di salute e per ricostruire la rete dei contatti più vicini diventa davvero un lavoro immane. Che pesa sulle spalle degli operatori del Dipartimento guidato da Lucio Bomben. Un Servizio che sta letteralmente scoppiando a causa del super-lavoro iniziato a marzo.

POTENZIARE IL SERVIZIO

Gli operatori che si occupano dei tracciamenti, solitamente assistenti sanitari, sono le stesse professionalità che eseguono i tamponi. Ed è per questo che per potenziare il servizio di tracciamento l'Azienda sanitaria ha deciso di appaltare il punto tamponi in modalità drive-in dell'ex Deposito Giordani. Così gli assistenti sanitari (in maggioranza sono donne) possono rientrare al Dipartimento per dedicarsi alla caccia ai contagi nella veste di contact tracer. Una sorta di detective del virus che ascoltando i pazienti positivi al telefono devono scovare i contatti stretti e meno stretti di ciascuno per ricostruire la rete delle relazioni e imbrigliare così il nemico invisibile. Ma visti i numeri dei contagi forse non basterà l'appalto del servizio al Giordani e il rientro al Dipartimento degli operatori. Per questo si spera molto nelle duemila assunzioni nazionali di tracciatori annunciate dal ministro delle Regioni Francesco Boccia (dai venerdì anche lui positivo) ai governatori. Ma quanti nuovi contact tracer potranno arrivare? «È competenza delle Regioni. Per ora - spiega il direttore sanitario dell'Asfo, Michele Chittaro - noi stimo procedendo con l'esternalizzazione dei servizio dei tamponi in modo che gli assistenti sanitari possano tornare a fare quella che è una loro precisa competenza. È ovvio che auspichiamo anche l'arrivo di nuovi assunti, appena ci saranno. Ma numeri, tempi e modi ancora non li conosciamo». Difficile dunque, per ora, prevedere numeri. Ma è verosimile che in regione ve ne siano almeno una cinquantina.

PROCEDURA D'URGENZA

La Protezione civile nazionale ha assicurato che i duemila operatori saranno individuati in pochi giorni attraverso un bando che dovrebbe essere pubblicato in tempi stretti. Sarà rivolto a coloro che non arrivano né da aziende ospedaliere pubbliche né private, perché nessuno può privarsi delle proprie risorse in questo momento, ha spiegato il ministro Boccia. Il bando si rivolgerà, quindi, a liberi professionisti, a chi non ha un'occupazione fissa o ai lavoratori autonomi che hanno caratteristiche che saranno individuate insieme alle Regioni e potranno lavorare fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. Gli operatori saranno poi a disposizione delle singole Aziende sanitarie. Le domande dovranno essere effettuate, probabilmente, per Regione di residenza. Il modello da seguire sarà quello già utilizzato a marzo per medici e infermieri volontari negli ospedali più in difficoltà e per operatori socio-sanitari nelle carceri e nelle Rsa. Al Dipartimento del Bronx di Pordenone si spera solo che possano arrivare presto nuovi rinforzi nell'azione di contrasto di un'epidemia nuovamente violenta.

Davide Lisetto

