Agrusti: «Salvata la sezione del tribunale fallimentare»

PASSO AVANTIPORDENONE Un passo fondamentale è stato compiuto per il mantenimento a Pordenone della sezione del Tribunale fallimentare: il Comitato tecnico di cui fa parte anche Confindustria, infatti, ha definito l'impianto delle sedi italiane indicando tra di esse anche quella cittadina. Il prezioso lavoro sin qui svolto, sarà ora trasformato dal Ministro competente in un decreto che dovrà passare il vaglio del Parlamento in carica o di quello che si insedierà nella prossima legislatura. La possibilità, infatti, era che il tribunale...