CAMBIO DEL CLIMAPORDENONE (d.l.) Se il 2020 passerà alla storia per il coronavirus, il 2021 per il comparto dell'agricoltura, rischia di essere ricordato per gli eventi climatici che lasciano il segno. Negli ultimi due mesi più episodi con forti temporali e grandinate (ultima ieri mattina in una fascia di territorio tra Roveredo e San Quirino) hanno causato danni alle campagne in diverse aree del territorio. Preoccupano le previsioni per i...