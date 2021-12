AGRICOLTURA

SAN VITO È nata la Cooperativa friulana nocciole. La nuova realtà è stata presentata nella sala consigliare di San Vito al Tagliamento alla presenza del sindaco Alberto Bernava, che ha assicurato il sostegno dell'Amministrazione comunale. Dopo alcuni mesi di dialogo, contatti, ricerca e valutazioni da parte di gruppo di agricoltori principalmente del Sanvitese, ma anche con aziende nei comuni di Carlino, Fagagna e del vicino Veneto, il progetto è diventato realtà. Il percorso è stato coordinato da Marco De Munari, ora presidente della coop, con i vice Carlo Ferrato di Sbrojavacca e Marino Pilotto (quest'ultimi soci di Confagricoltura). Gli impianti di nocciolo sono una coltura nuova per il nostro territorio e si sta diffondendo tra aziende agricole che cercano di diversificare la produzione. Coldiretti Pordenone ha da subito supportato l'iniziativa creando anche una collaborazione con i tecnici di Coldiretti Cuneo, che hanno trasmesso una parte fondamentale della loro grande esperienza nel settore. Presente anche Nicola Moretto di Uecoop, che fornirà consulenza al nuovo sodalizio. La Cooperativa raggruppa 18 soci con circa 100 ettari di noccioleti già impiantati; l'obiettivo è unire le forze per gestire e lavorare il raccolto e ovviamente vendere al meglio il prodotto finale. La coop ha avviato una collaborazione con un agronomo che seguirà gli agricoltori in campo per arrivare a produzioni ottimali per quantità e qualità, aderendo da subito a percorsi di sostenibilità certificata.

