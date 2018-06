Agli esami con la bimba appena nata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

All'istituto Mattiussi, in città, da un mese e mezzo è appeso un fiocco rosa sulla porta di una classe Quinta. È il fiocco che ha annunciato con gioa la nascita della piccola Asia. La mamma, una giovane maturanda, ha accolto questa nuova vita con entusiasmo, grazie anche al sostegno della sua famiglia, del fidanzato, delle amiche e degli insegnanti della classe. E ora la neomamma, che ha una media scolastica brillante e che si è sempre distinta per impegno e interesse, ha anche svolto le prove d'esame, portandosi dietro la piccola Asia per...