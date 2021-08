Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAPORDENONE Prefettura di Pordenone allertata - già dai giorni scorsi, come tutte le altre Prefetture italiane - sulla possibile necessità di trovare posti per eventuali arrivi di profughi afghani. Una ricognizione dei posti disponibili e l'eventuale attivazione di prossimi bandi è stata chiesta dal Viminale a tutti gli uffici periferici. Intanto in molte regioni italiane vengono ospitati gli afghani che negli ultimi giorni hanno...