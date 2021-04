Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Da martedì 6 aprile fino a sabato 15 maggio si potranno presentare, solo in modalità on line, le domande relative al Bando affitti . L'assessore alle politiche sociali Eligio Grizzo, comunica che è stato approvato il bando con cui si disciplinano i requisiti e le modalità di presentazione delle domande da parte di soggetti meno abbienti, per ridurre la spesa sostenuta per l'affitto di un'abitazione nel corso del 2020. Le richieste di...