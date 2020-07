COMMERCIO

PORDENONE Una partenza non proprio sprint, ma le buone intenzioni ci sono. Il click day iniziato ieri e riservato ai proprietari di immobili ad uso commerciale mette in palio 200mila euro a beneficio di chi dimostrerà di abbassare gli affitti per almeno tre mesi. Le domande arrivate in Comune nelle prime 24 ore sono state solo cinque, a fronte però di molte telefonate che hanno raggiunto il centralino del Municipio. «I proprietari delle locazioni - ha spiegato l'assessore al Commercio, Emanuele Loperfido - devono ancora preparare tutta la documentazione necessaria, quindi ci aspettiamo che le domande crescano nelle prossime ore. In altri casi, invece, serve una trattativa tra proprietario e affittuario. Abbiamo percepito un interesse crescente per la misura varata dal Comune: tanti gestori di attività commerciali si sono rivolti ai proprietari degli immobili per metterli a conoscenza del finanziamento, in modo da ottenere la riduzione dell'affitto. Invitiamo a preparare bene la documentazione». Si può presentare domanda esclusivamente online su comune.pordenone.it fino alle 12.00 di giovedì 20 agosto. Per informazioni sono a disposizione i seguenti funzionari comunali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il lunedì e il giovedì anche dalle 14 alle 17: Stefania Scarabattola, telefono 0434-392454, Giulia Pelosi, telefono 0434-392454, Silvana Moro, telefono 0434-392552, Stefania Cavasino, telefono 0434-39224.

