AFFARE COMPLICATO

PORDENONE Quella sembrava una partita facile da chiudere, ora è diventata un'operazione incerta. L'ex birreria di via della Colonna non ha più un futuro segnato in positivo. Anzi, rischia di rimanere senza padroni nella lista nera dei ruderi cittadini. Colpa del Covid? L'effetto virus c'è stato, ma non è stato il solo fattore a determinare il rallentamento dell'operazione. A pesare sono anche i costi - troppo alti - legati alla ristrutturazione dell'edificio. Elementi, questi, che hanno determinato l'addio al progetto del principale attore che prometteva il rilancio del sito: l'Ascom, infatti, ha lasciato la partita. Non parteciperà alla prossima asta. «In questo momento, così difficile per il mondo del commercio, non ce la sentiamo di assumere un impegno così gravoso. Preferiamo dedicare tutte le risorse alla ripresa dei nostri associati», ha spiegato senza mezzi termini il numero uno di Ascom Pordenone, Alberto Marchiori.

IL NODO

L'asta per la vendita dell'ex birreria era stata annunciata dal Comune il 4 marzo. La procedura doveva essere svolta il 29 aprile. Pochi giorni dopo l'annuncio, l'Italia sarebbe precipitata nel buio della quarantena. Ora ci si riprova. «A breve - ha annunciato il Municipio - sarà decisa una nuova asta per l'immobile». Ma la sensazione è che il tentativo di vendita finisca con un nulla di fatto. I costi stimati per la ristrutturazione dell'immobile toccano i sei milioni di euro, e i tempi sono cambiati. Il valore della gara è di 375mila euro, ma sono gli sforzi successivi a spaventare. Di sicuro hanno fatto retrocedere Ascom, e ora si attendono nuovi attori alla finestra.

LE SPERANZE

Sciogliere il nodo non è facile, ma possibile. Potrebbe essere necessario attendere la vendita successiva, preceduta da una contrattazione simile a quella avvenuta per la cessione dell'ex Amman. La chiave è il prezzo: deve scendere sino a diventare irresistibile. E nelle stanze del Comune circolano già notizie relative ad altri soggetti potenzialmente interessati all'affare, ma non a queste condizioni. Si tratterebbe di imprenditori locali (radicati in provincia) desiderosi di recuperare l'ex birreria con due scopi: la realizzazione di un centro direzionale (era questo, ad esempio, il progetto originario dell'Ascom) oppure addirittura una struttura ricettiva legata al settore alberghiero. Ma i tempi si sono allungati. Nei progetti di inizio anno si pensava di poter vedere l'inizio della trasformazione dell'ex birreria già nel 2020, mentre ora si considererebbe un successo la vendita a inizio 2021.

CARATTERISTICHE

Il terreno, compresi i fabbricati, occupa una superficie di 1.800 metri quadrati, mentre il fabbricato ha una superficie commerciale complessiva di 3.300 metri quadrati, suddivisa fra un piano interrato e tre piani fuori terra. Rispetto alla precedente perizia del 2006, effettuata dall'Agenzia del territorio, l'immobile presenta una riduzione della cubatura da 24.100 a 13mila metri cubi e del terreno da 7.700 a 1.800 metri quadrati, variazioni che sono derivate sempre come spiegato nel documento da una parte dalla demolizione di alcuni fabbricati e dall'altra dall'utilizzo come parcheggio di una consistente porzione dell'area da parte della Questura di Pordenone. Le caratteristiche e le opportunità di destinazione sono delineate nella perizia di stima. Si tratta di un'area situata all'intersezione fra via della Colonna e via Fontane e composta da terreno e fabbricati compresi all'interno della attuale recinzione. L'area, posta nell'ambito centrale, è ben servita sia per quanto riguarda i collegamenti pubblici corriere e autobus sia per quanto riguarda il verde pubblico, considerato che si trova di fronte al parco di San Valentino, a sua volta in corso di riqualificazione.

